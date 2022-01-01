Ирина Костюк: полмиллиона долларов за серию «Нюхача»

В первую очередь Ирина обратила внимание на искушенность отечественного зрителя, подчеркнув, что в таких конкурентных условиях и при довольно низких бюджетах делать качественный продукт довольно сложно.

«Конечно, сейчас в плане бюджетов стало сложнее, поскольку они существенно уменьшились, но спрос у зрителя такой же, – заявила госпожа Костюк. – Хотя сам зритель уже разбалован довольно дорогостоящим контентом, который Украина теперь не может себе позволить, и перед производителями возникает сверхсложная задача – сделать за меньшие деньги контент того же качества».

По словам Ирины, сейчас они пытаются делать продукт для зарубежного рынка, более того, перед командой FILM.UA Group открываются новые рынки.

«Да они, наверное, и были открыты, просто мы на них не сильно смотрели. Это произошло бы рано или поздно, потому что у рынка есть «потолок», который мы уже начали перерастать, – поделилась продюсер. – Есть очень качественные сериалы, тот же «Нюхач», который мы продали в 40 стран, как готовый продукт и как формат. Уже существует его японская версия, японцы купили наш сценарий и сделали своего "Нюхача"».

Костюк призналась, что производство одной серии суперпопулярного «Нюхача» стоит около полумиллиона долларов, но за счет того, что он адаптируется, экспортируется и продается на многих территориях, он является коммерчески успешным.