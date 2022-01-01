Ирина Костюк: полмиллиона долларов за серию «Нюхача»

Продюсер FILM.UA Group и анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» рассказала в интервью порталу о секретах украинского кинопроизводства.
В первую очередь Ирина обратила внимание на искушенность отечественного зрителя, подчеркнув, что в таких конкурентных условиях и при довольно низких бюджетах делать качественный продукт довольно сложно.
«Конечно, сейчас в плане бюджетов стало сложнее, поскольку они существенно уменьшились, но спрос у зрителя такой же, – заявила госпожа Костюк. – Хотя сам зритель уже разбалован довольно дорогостоящим контентом, который Украина теперь не может себе позволить, и перед производителями возникает сверхсложная задача – сделать за меньшие деньги контент того же качества».
По словам Ирины, сейчас они пытаются делать продукт для зарубежного рынка, более того, перед командой FILM.UA Group открываются новые рынки.
«Да они, наверное, и были открыты, просто мы на них не сильно смотрели. Это произошло бы рано или поздно, потому что у рынка есть «потолок», который мы уже начали перерастать, – поделилась продюсер. – Есть очень качественные сериалы, тот же «Нюхач», который мы продали в 40 стран, как готовый продукт и как формат. Уже существует его японская версия, японцы купили наш сценарий и сделали своего "Нюхача"».
Костюк призналась, что производство одной серии суперпопулярного «Нюхача» стоит около полумиллиона долларов, но за счет того, что он адаптируется, экспортируется и продается на многих территориях, он является коммерчески успешным.
Однако есть и такие сериалы, которые производятся только для украинских каналов и стоят они гораздо меньше. Таким продуктом как раз и является лента о медицинских буднях «Дежурный врач», вся фишка которого заложена в самом сценарии.
«Знаете, это как масс-маркет и лакшери. То есть, для поддержания нашего имиджа и бренда на зарубежных территориях есть лакшери – "Нюхач", а для того, чтобы удовлетворять спрос наших каналов за их бюджет – "Дежурный врач", который тоже очень качественный в плане истории», – рассказала Ирина.
Как и всякому продюсеру, Костюк приходится экономить, для того чтобы влезть в бюджет.
«Экономия на актерах может происходить следующим образом: первые роли играют профессиональные актеры, а вторые – любители. Это, конечно, видно в кадре, но, если история качественная, интересна зрителю и уже имеет спрос и рейтинг, сериал может быть вполне успешным», – не скрывает кинодел.
Помимо этого продюсер не могла не упомянуть и об общей национальной черте украинцев.
«Но, знаете, у нас есть национальная черта – нашим людям никогда ничем не угодишь! То кричали, что все сериалы ментовские и русскоязычные, – возмутилась Костюк. – Ладно, сделали первый украиноязычный сериал "Дежурный врач" – многосерийная, медицинская, самая долгоиграющая драма в нашем эфире. Казалось бы, на украинском языке, украинские актеры, украинское производство, что не так? "Ой, опять про врачей. Неужели нет других тем?"».
Также Ирина Костюк рассказала и об анимационных успехах компании FILM.UA Group.
«Наш первый фильм о киевской принцессе Миле («Украденная принцесса». – Ред.) мы выпустили 7 марта этого года и держим национальный рекорд в прокате, рекорд украинского кино в международном прокате и рекорд в плане количества стран, куда мы его продали, – похвасталась Ирина. – Вторым нашим фильмом станет "Мавка", тоже уникальный женский персонаж с колоссальным мифологическим бэкграундом. Третий фильм, который у нас выйдет в 2022 году, это "Роксолана" – мощный, исторически сильный женский образ».
По словам Костюк, образ Мавки в процессе создания фильма пришлось менять несколько раз, а из-за того, что о фильме узнали за три года до релиза, теперь на ней и самой компании лежит тяжелейший груз ответственности.
Ну что же, надеемся, все пройдет успешно, а компания FILM.UA Group еще не раз порадует зрителей интересными проектами.