Киноклуб «Телекритики» приглашает на фильм Сергея Параджанова «Цвет граната»

Фильм разбит на несколько новелл, в которых единой сюжетной линией показан духовный мир средневекового армянского поэта, история его любви, его отношение к религии, светской власти и народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере. В фильмы снимались Софико Чиаурели (которая сыграла сразу шесть ролей), Георгий Гегечкори, Спартак Багашвили, Медея Джапаридзе.

Перед показом фильма выступит ученик Параджанова Григор Мачаненц Бабаханян, который расскажет о великом мастере и о том, как создавался его великий фильм. Ведущая вечера – Марина Папян.

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