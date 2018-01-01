Именитый польский режиссер закончил свой новый украинский фильм

Лауреат Венецианского кинофестиваля 1984 года за фильм «Год спокойного солнца» завершил работу над очередным проектом – мистической драмой «Эфир», которая пересказывает историю Фауста в декорациях XX века. 20% общей стоимости фильма было покрыто из украинского бюджета – Госкино выделило на него 16,475 млн грн.

Главные роли в фильме исполнили поляк Яцек Понедзялек (сыгравший Юзефа Халлера в фильме «Варшавская битва 1920»), венгр Жольт Ласло («Орел Девятого легиона») и начинающий украинский актер, 26-летний Остап Вакулюк. В ролях второго плана также снялись Станислав Колокольников («Неисправимые»), Дмитрий Ступка («Тени незабытых предков»), Остап Ступка («Горькая жатва») и Александр Логинов («Нюхач»). Отец и сын Ступка ранее снялись в другом фильме Занусси, «Сердце на ладони».