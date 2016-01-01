ТЕЛЕКРИТИКА

Ильенко рассказал об итогах госфинансирования кино за 2016 год

Культура

Глава Госкино Филипп Ильенко рассказал об итогах государственного финансирования киноиндустрии за 2016 год.


Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, госфинансирование составило на 1% меньше, чем было запланировано.

"Государственное финансирование создания и распространения национальных фильмов по общему фонду государственного бюджета в 2016 году составил 242,7 млн грн, При плановых показателях 245,1 млн грн. То есть неиспользованными остались средства в объеме менее 1% от предусмотренных. Это рекордно низкий показатель размера неиспользованных средств за последние 5 лет. Кроме того, Госкино завершило уже второй год подряд без кредиторской задолженности перед производителями", - написал Ильенко. 

Напомним, что в декабре прошлого года глава Госкино говорил, что в настоящее время при финансовой поддержке Госкино снимается 104 фильма. 

В течение 2016 года в украинских кинотеатрах стартовал прокат 30 отечественных кинопремьер. Речь идет о четырех альманахах короткометражных фильмов, 8 документальных лентах, 2 анимациях и 16 игровых полнометражных картинах. Кроме того, на 2017 год уже запланированы премьеры 14 фильмов.



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