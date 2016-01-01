Ильенко рассказал об итогах госфинансирования кино за 2016 год

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, госфинансирование составило на 1% меньше, чем было запланировано.

"Государственное финансирование создания и распространения национальных фильмов по общему фонду государственного бюджета в 2016 году составил 242,7 млн грн, При плановых показателях 245,1 млн грн. То есть неиспользованными остались средства в объеме менее 1% от предусмотренных. Это рекордно низкий показатель размера неиспользованных средств за последние 5 лет. Кроме того, Госкино завершило уже второй год подряд без кредиторской задолженности перед производителями", - написал Ильенко.

Напомним, что в декабре прошлого года глава Госкино говорил, что в настоящее время при финансовой поддержке Госкино снимается 104 фильма.

В течение 2016 года в украинских кинотеатрах стартовал прокат 30 отечественных кинопремьер. Речь идет о четырех альманахах короткометражных фильмов, 8 документальных лентах, 2 анимациях и 16 игровых полнометражных картинах. Кроме того, на 2017 год уже запланированы премьеры 14 фильмов.