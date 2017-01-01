Художник Александр Ройтбурд рассказал, что ожидает Одесский художественный музей под его руководством

Художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Окончательное же решение о его назначении должен принять областной совет.

На этот пост также претендовали бывший директор музея Виталий Абрамов и его заместитель Сергей Седых.

«Телекритике» Александр Ройтбурд рассказал, что после назначения планирует двигаться одновременно в трех направлениях: "Первое – сделать музей более открытым. Второе – переосмыслить концепцию экспозиции. Третье – думать о том, как музею пережить сложный период, связанный с предстоящим капитальным ремонтом".

На вопрос о том, почему художник решил посвятить себя музею, он ответил: "Причин несколько. Просто очень многие говорили, что в музее кризис. Очень многие говорили, что от того, кто возглавит музей, зависит его будущее".

Отметим, Александра Ройтбурда называют одним из самых значимых и успешных украинских художников. С конца 80-х годов он активно развивает современное искусство в Одессе и Киеве, выставляется в Европе и США. Работы художника находятся в киевском Национальном художественном музее и «ПинчукАртЦентре», в Третьяковской галерее, нью-йоркском МОМА и др. В 2009 году его картина «Прощай, Караваджо» была куплена на аукционе Phillips за рекордные на то время для украинского арт-рынка $97,5 тыс.

Фото: Facebook Натальи Заболотной