«Ходоки» и «аватары» в военном детективе «Позывной “Бандерас”»

И дело тут не в актерских качествах Олега Шульги – который, кстати, и сам был мобилизован в сентябре 2014 года из Днепропетровского молодежного театра. (Хорошая была бы идея для ролика после титров – без этой информации подтекст выбора Олега на главную роль остается не обыгранным.) Его герой деревянный, но за этой деревянностью легко прочитать муштру и интроверсию. Дело в сценарии: ни один из украинских героев, включая главного, по ходу сюжета не переживает никакую трансформацию – удивительное дело для военного времени.

Трансформации подвергается, само собой, главный антагонист – но ведь на то он и шпион, чтобы в нужное время сбросить личину. И еще бывший «сепар» Леха (Антон Андрющенко), у которого после взрыва маршрутки случается отсроченный экзистенциальный кризис. Этот герой – пожалуй, единственный в фильме обладатель «арки персонажа»: при небольшой роли за два часа хронометража он успевает побывать внушаемым трусом, ностальгирующим «своим парнем», экс-сидельцем с распальцовками, заботливым партнером и полной моральной развалиной.