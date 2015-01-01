HBO превратят «Хранителей» Алана Мура в сериал

Несмотря на то, что режиссер полнометражной экранизации, Зак Снайдер, в 2015 году принимал участие в запуске телепроекта, на данный момент руководство HBO отстранило его от работы над сериалом. Шоураннером «Хранителей» назначен Дэймон Линделофф – один из создателей популярного сериала «Остаться в живых» и сценарист печально известного «Прометея» Риддли Скотта.

Сам Линделофф не в состоянии скрыть восторг: ведь он не только большой поклонник графического романа (продюсер и сценарист, кроме прочего, работает с свободное время над собственными сериями комиксов о Халке), но также очень высоко отзывается о фильме Зака Снайдера. Но несмотря на все уверения Линделоффа в том, что он постарается сохранить в сериале дух графического романа Алана Мура, экранизация предполагает новые сюжетные линии, а вот это уже настораживает. Впрочем, доживем до пилотного эпизода – увидим.