HBO экранизирует роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Американский телеканал HBO снимет по роману фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» одноименный фильм, сообщает Hollywood Reporter.

Съемки картины пока не началась. По информации издания, сейчас проект медленно продвигается к формальному производственному соглашению.

Главные роли в ленте исполнят Майкл Б. Джордан (снимался в сериале «Доктор Хаус»), который сыграет Гая Монтэга, и Майкл Шэннон - наставника Монтэга, брандмейстера Битти.Режиссером новой телеверсии выступит Рамин Бахрин, уже работавший с Шенноном над картиной «99 домов», сценаристом - Амир Надери.

Роман «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.) - научно-фантастическая антиутопия, действие в которой происходит в будущем, где общество потребляет продукты массовой культуры, а более сложные литературные произведения сжигает. Сжиганием занимаются так называемые «пожарные», один из которых Гай Монтэг. Но со временем он начинает сомневаться в правильности основ общества, в котором живет.

Напомним, самой известной экранизацией романа Брэдбери считается одноименный фильм Франсуа Трюффо, который вышел в 1966 году.

Фото: Flickr.com / Alan Light