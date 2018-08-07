Грузинская режиссерка снимет фильм о Лесе Украинке

Среди работ Наны Джанелидзе – сценарий фильма «Покаяние» (1987), который номинировался на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.
Джанелидзе снимет байопик об украинской поэтессе, который пока носит рабочее название «Леся Українка. Узлісся». Об этом сообщает компания «Джей Эс Филмс».
Лента покажет жизнь Леси Украинки с ранних лет до ее последних дней. Сценаристкой картины выступила Александра Лавренчук. О серьезности намерений творческой группы свидетельствует то, что к созданию фильма будет привлечен ряд экспертов-литературоведов. Креативным продюсером биографической картины станет генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.
«Леся Украинка – это не запыленный портрет на школьной стене, а живая, страстная, ревностная, жертвенная женщина, которая борется со смертельной болезнью», – говорит о главной героине Нана Джанелидзе. «Для нас история о Лесе Украинке – очень личная. Мы хотели, чтобы ее обязательно экранизировала женщина», – поясняют Юлия Синькевич и сопродюсер Мария Москаленко (FX FILM Georgia).
12 сентября «Джей Эс Филмс» и Украинский культурный фонд подписали соглашение о грантовой поддержке проекта.
Напомним также, что на днях именитый польский режиссер Кшиштоф Занусси представил Госкино готовую версию своей «фаустианы» – фильма «Эфир», который является совместным производством Польши, Украины, Литвы и Венгрии.