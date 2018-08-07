Грузинская режиссерка снимет фильм о Лесе Украинке

«Леся Украинка – это не запыленный портрет на школьной стене, а живая, страстная, ревностная, жертвенная женщина, которая борется со смертельной болезнью», – говорит о главной героине Нана Джанелидзе. «Для нас история о Лесе Украинке – очень личная. Мы хотели, чтобы ее обязательно экранизировала женщина», – поясняют Юлия Синькевич и сопродюсер Мария Москаленко (FX FILM Georgia).

12 сентября «Джей Эс Филмс» и Украинский культурный фонд подписали соглашение о грантовой поддержке проекта.

Напомним также, что на днях именитый польский режиссер Кшиштоф Занусси представил Госкино готовую версию своей «фаустианы» – фильма «Эфир», который является совместным производством Польши, Украины, Литвы и Венгрии.