ТЕЛЕКРИТИКА

«Грешница» во втором сезоне превратится в «Грешника»

Культура

1 августа на USA Network выйдет 2 сезон сериала «Грешница». Правда, локализация названия теперь под сомнением, ведь речь пойдет о ребенке-убийце.


Напомним, в 1 сезоне шоу, основанного на романе Петры Хаммесфар, заглавной героиней была девушка, которая на ровном месте прилюдно убила мужчину. Однако в новом сезоне детектива Гарри Амброза ждет нечто похлеще, чем попытка отделить послеродовую депрессию подозреваемой от хладнокровного преступления. На этот раз убийца – 13-летний мальчик, отравивший своих родителей.

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Но, как и в пилотном сезоне, следствию предстоит разобраться, не скрывали ли убитые нечто похуже, чем убийца.

2 сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов. В главных ролях снялись Кэрри Кун («Оставленные»), Натали Пол («Двойка») и Ханна Гросс («Охотник за разумом»).

Напомним, что в июле топовые кабельные каналы отменили непривычно малое число сериалов: неудача постигла только «Колонию» и «Нереально».

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