«Грешница» во втором сезоне превратится в «Грешника»

Но, как и в пилотном сезоне, следствию предстоит разобраться, не скрывали ли убитые нечто похуже, чем убийца.

2 сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов. В главных ролях снялись Кэрри Кун («Оставленные»), Натали Пол («Двойка») и Ханна Гросс («Охотник за разумом»).

Напомним, что в июле топовые кабельные каналы отменили непривычно малое число сериалов: неудача постигла только «Колонию» и «Нереально».