Госкино заключило контракт на создание комедии «5 минут»

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Проект короткометражного дебютного фильма режиссера Яны Антонец «5 минут» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Продюсер – Оксана Косик, авторы сценария – Никита Ситдиков, Яна Антонец, Левон Назинян и Александр Гелюх.

"Главные герои воплощают общий образ человека, но мы выбрали смесь украинцев, молдаван и цыган, чтобы придать истории колорит и сделать ее эксцентричной и гротескной", - говорит режиссер.

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, жанр фильма - "комедия, абсурдная и очень черная".

Съемки картины начнутся в мае этого года, завершение производства запланировано на осень 2017 года.



