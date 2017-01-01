Госкино заключило контракт на создание комедии «5 минут»

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт о предоставлении финансирования проекта «5 минут» в размере 999,9 тыс. грн.
Об этом сообщается на странице агентства в социальной сети Facebook.
Проект короткометражного дебютного фильма режиссера Яны Антонец «5 минут» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Продюсер – Оксана Косик, авторы сценария – Никита Ситдиков, Яна Антонец, Левон Назинян и Александр Гелюх.
"Главные герои воплощают общий образ человека, но мы выбрали смесь украинцев, молдаван и цыган, чтобы придать истории колорит и сделать ее эксцентричной и гротескной", - говорит режиссер.
По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, жанр фильма - "комедия, абсурдная и очень черная".
Съемки картины начнутся в мае этого года, завершение производства запланировано на осень 2017 года.