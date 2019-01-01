Госкино заключило два контракта с «Пронто Фильмом»

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Обе картины были одними из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер и автор сценария первого фильма – Соломия Томащук, второго – Анастасия Максимчук. Сумма государственной финансовой поддержки в первом случае составляет 100% – 1 млн грн. На документальный фильм Госкино выделило 1 млн 499 тыс. 827 грн при общей стоимости производства 1 млн 813 тыс. грн.

«Иди по воде» рассказывает о людях, выживших после эпидемии на острове, они не теряют надежды, что смогут выбраться в другой, неведомый мир, но лодка заберет с острова только одного человека. Идея ленты – показать веру человека в мельчайших ее проявлениях: от веры в Бога до веры в собственное Я.

«Сказ» – это история-исследование человеческой способности к эмпатии. Фильм состоит из пяти новелл и пяти историй разных людей. Их неравнодушное отношение к животным – то, что объединяет всех героев между собой. По словам создателей ленты, кино направлено не на поиск человеческого уродства, а на поиск справедливого решения проблемы. Фильм расскажет о людях, которые находят силы отдавать свою любовь, несмотря на отчаяние и трагизм, которые их окружают.

Завершение производства короткометражки запланировано на март 2019 года, документального фильма – на июнь 2019 года.

Фото – УНИАН