Госкино выделило деньги на исторический экшен «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева

«Захар Беркут» – исторический экшен, за основу сюжета которого взята одноименная повесть Ивана Франка. Однако ее создатели обещают немного модернизировать эту историю.

Съемки ленты запланированы на 2018 год.

Напомним, этот фильм является победителем Девятого питчинга Госкино. Заявленный бюджет картины составляет 75 млн грн, из них господдежка – 30 млн грн.

Фото: Facebook Михаила Мочалова