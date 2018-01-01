ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино выделило деньги на исторический экшен «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева

Культура

Госкино заключило со студией «Кинороб» контракт о предоставлении кинопроекту «Захар Беркут» режиссера Ахтема Сеитаблаева государственной финансовой поддержки. Об этом в своем Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.

«Захар Беркут» – исторический экшен, за основу сюжета которого взята одноименная повесть Ивана Франка. Однако ее создатели обещают немного модернизировать эту историю.

Съемки ленты запланированы на 2018 год.

Напомним, этот фильм является победителем Девятого питчинга Госкино. Заявленный бюджет картины составляет 75 млн грн, из них господдежка – 30 млн грн.

Фото: Facebook Михаила Мочалова

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