Госкино выделило 20 млн грн украинско-грузинской драме «Антон»

Госкино заключило с компанией «ИнсайтМедиа. Продюсерский центр» контракт о предоставлении кинопроекту «Антон» грузинского режиссера Зазы Урушадзе государственной финансовой помощи в размере чуть более 20,3 млн грн, что составляет 50% общей стоимости производства фильма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, лента является экранизацией одноименной книги канадского писателя Дейла Еслера, рассказывающая реальную историю его семьи. В драме речь идет о двух мальчиках, детство которых проходит в период социально-экономических потрясений, войны и голода в Украине. Дети с помощью своего воображения пытаются избежать насилия, которое их окружает.

Фильм, производство которого осуществляется в копродукции Украины и Грузии, является одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Автором сценария выступил сам писатель, продюсером с украинской стороны - Андрей Суярко, с грузинской - Мирза Давитая.

Начало съемок картины запланировано на август. Съемки будут проходить в Украине (Одесса и Херсон) и Германии.

Напомним, 23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.