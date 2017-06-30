Госкино выделило 13 млн грн на драму Вячеслава Криштофовича и продюсера «Правила боя»

Госкино заключило с кинокомпанией «Гарнет интернешнл медиа групп» контракт о предоставлении проекту фильма «Предчувствие» режиссера Вячеслава Криштофовича государственной финансовой поддержки. Ее размер составил 13,61 млн грн, то есть половину от общей стоимости производства.
Как сообщает пресс-служба Госкино, этадрамы стала одним из победителей Десятого питчинга ведомства. Автором сценария выступил писатель и драматург Анатолий Крым, а продюсером - основатель Garnet International Media Group Андрей Ермак («Правило боя», «Межа»).
По сюжету фильма, спокойную жизнь провинциального приморского городка вдруг нарушает скандал, который разворачивается вокруг мужчины, ушедшего из жизни. Он как бы ушел в другое измерение, не оставив и следа. Место его захоронения знает только жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного. Над городом повисло чувство тревоги и беспокойства – что-то должно произойти... А тем временем на рейде появляются военные корабли.
"Умеем ли мы слышать тех, кто рядом? Не слишком поздно пытаемся разгадать, чем жили и живут близкие нам люди? Ответить на эти вопросы очень сложно, но заострить внимание на них – задача нашего фильма. В моем фильме нет положительных и отрицательных героев. У каждого своя правда и своя неправда. И у каждого свои предчувствия", – рассказывает режиссер.
Фото: Пресс-служба Госкино