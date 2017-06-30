Госкино выделило 13 млн грн на драму Вячеслава Криштофовича и продюсера «Правила боя»

По сюжету фильма, спокойную жизнь провинциального приморского городка вдруг нарушает скандал, который разворачивается вокруг мужчины, ушедшего из жизни. Он как бы ушел в другое измерение, не оставив и следа. Место его захоронения знает только жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного. Над городом повисло чувство тревоги и беспокойства – что-то должно произойти... А тем временем на рейде появляются военные корабли.

"Умеем ли мы слышать тех, кто рядом? Не слишком поздно пытаемся разгадать, чем жили и живут близкие нам люди? Ответить на эти вопросы очень сложно, но заострить внимание на них – задача нашего фильма. В моем фильме нет положительных и отрицательных героев. У каждого своя правда и своя неправда. И у каждого свои предчувствия", – рассказывает режиссер.

Фото: Пресс-служба Госкино