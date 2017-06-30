ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино выделило 13 млн грн на драму Вячеслава Криштофовича и продюсера «Правила боя»

Культура

Госкино заключило с кинокомпанией «Гарнет интернешнл медиа групп» контракт о предоставлении проекту фильма «Предчувствие» режиссера Вячеслава Криштофовича государственной финансовой поддержки. Ее размер составил 13,61 млн грн, то есть половину от общей стоимости производства.

Как сообщает пресс-служба Госкино, этадрамы стала одним из победителей Десятого питчинга ведомства. Автором сценария выступил писатель и драматург Анатолий Крым, а продюсером - основатель Garnet International Media Group Андрей Ермак («Правило боя», «Межа»).

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По сюжету фильма, спокойную жизнь провинциального приморского городка вдруг нарушает скандал, который разворачивается вокруг мужчины, ушедшего из жизни. Он как бы ушел в другое измерение, не оставив и следа. Место его захоронения знает только жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного. Над городом повисло чувство тревоги и беспокойства – что-то должно произойти... А тем временем на рейде появляются военные корабли.

"Умеем ли мы слышать тех, кто рядом? Не слишком поздно пытаемся разгадать, чем жили и живут близкие нам люди? Ответить на эти вопросы очень сложно, но заострить внимание на них – задача нашего фильма. В моем фильме нет положительных и отрицательных героев. У каждого своя правда и своя неправда. И у каждого свои предчувствия", – рассказывает режиссер.

Фото: Пресс-служба Госкино

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