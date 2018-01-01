ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино выделило 11 млн грн на триллер от продюсеров «DZIDZIO Контрабас» и «Нимфоманки»

Культура

Госкино заключило с компанией «Солар Медиа Интертейнмент» контракт о предоставлении копродукционному проекту «Женщина на войне» государственной финансовой поддержки в размере 10, 846 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма составляет около 76,479 млн грн.

Проект украинско-французско-исландского экшн-триллера «Женщина на войне» является одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Автором сценария и режиссером ленты является исландец Бенедикт Эрлингссон. Ее производством занимаются французские компании Slot Machine (продюсеры Марианн Слот и Карин ЛеБланк) и Gulldrengurrin; кинокомпании Vintage Pictures и Kogull (Исландия) и украинская кинокомпания «Солар Медиа» (продюсер Сергей Лавренюк).

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По сюжету, одинокая женщина пятидесяти лет по имени Халла самостоятельно объявляет войну тяжелой промышленности в своей стране. Она начинает саботаж и готова рисковать всем ради природы и нетронутых горных возвышенностей. Пока в ее жизни не появляется маленькая украинка.

Релиз фильма запланирован на лето 2018 года.

Напомним, съемки «Женщины на войне» стартовали в начале августа.

Фото: Facebook Филиппа Ильенко

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