Госкино выделило 11 млн грн на триллер от продюсеров «DZIDZIO Контрабас» и «Нимфоманки»

По сюжету, одинокая женщина пятидесяти лет по имени Халла самостоятельно объявляет войну тяжелой промышленности в своей стране. Она начинает саботаж и готова рисковать всем ради природы и нетронутых горных возвышенностей. Пока в ее жизни не появляется маленькая украинка.

Релиз фильма запланирован на лето 2018 года.

Напомним, съемки «Женщины на войне» стартовали в начале августа.

Фото: Facebook Филиппа Ильенко