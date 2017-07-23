Госкино увеличило финансирование кинофестиваля «Молодость» до 1,3 млн грн

Кроме того, фестиваль «Молодость» изменил даты проведения – теперь он постоянно будет проходить весной. "Это абсолютно правильное решение. В этот переходный период мы вместе поработаем над тем, чтобы уже через несколько лет фестиваль «Молодость» ассоциировался исключительно с майскими датами проведения. Очевидно, что это также усилит конкуренцию между двумя крупнейшими украинскими кинофестивалями («Молодость» и Одесским МКФ. – Ред.), потому что они сближаются по времени", – считает Ильенко.

В октябре, когда традиционно проходил фестиваль, в этом году состоится его презентация, которая будет включать, в частности, церемонию в Национальной опере Украины с премьерой украинского фильма «Мир вашему дому» Владимира Лерта, проведения национального конкурса короткого метра, индустриальную программу и Boat Meeting. Она запланирована на 21-22 октября. А сама «Молодость» пройдетс 27 мая по 3 июня 2018 года.

Напомним, Госкино профинансировало Восьмой Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) на сумму 1 млн грн.

Фото: Facebook-страница Ukrainian National Federation - Toronto Branch