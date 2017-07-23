Госкино увеличило финансирование кинофестиваля «Молодость» до 1,3 млн грн

Госкино выделяет на проведение 47-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость» 1,3 млн грн. Как сообщает «Укринфом», об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Филипп Ильенко.
"В этом году у нас возможности по сравнению с прошлым годом немного больше, поэтому мы планируем профинансировать «Молодость» на 1,3 млн грн. И надеюсь, что уже в следующем году у нас эти возможности будут еще больше и мы сможем предложить более весомый вклад в поддержку не только кинофестиваля «Молодость», но и вообще всего фестивального движения", – сказал он, напомнив, что финансирование государства в прошлом году составило 750 тыс. грн.
Кроме того, фестиваль «Молодость» изменил даты проведения – теперь он постоянно будет проходить весной. "Это абсолютно правильное решение. В этот переходный период мы вместе поработаем над тем, чтобы уже через несколько лет фестиваль «Молодость» ассоциировался исключительно с майскими датами проведения. Очевидно, что это также усилит конкуренцию между двумя крупнейшими украинскими кинофестивалями («Молодость» и Одесским МКФ. – Ред.), потому что они сближаются по времени", – считает Ильенко.
В октябре, когда традиционно проходил фестиваль, в этом году состоится его презентация, которая будет включать, в частности, церемонию в Национальной опере Украины с премьерой украинского фильма «Мир вашему дому» Владимира Лерта, проведения национального конкурса короткого метра, индустриальную программу и Boat Meeting. Она запланирована на 21-22 октября. А сама «Молодость» пройдетс 27 мая по 3 июня 2018 года.
Напомним, Госкино профинансировало Восьмой Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) на сумму 1 млн грн.
Фото: Facebook-страница Ukrainian National Federation - Toronto Branch