Госкино Украины запретило российско-украинский комедийный сериал с Фреймут

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

В частности, решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины о кинематографии.

Согласно этим документам, в Украине запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, даже если они не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые произведены и/или впервые обнародованы (демонстрируются) после 1 января 2014 года.

«Отель Элеон» (реж. А. Федотов, А. Маслов) - сериал совместного российско-украинского производства, премьера состоялась осенью 2016 года. Он является спин-оффом ситкома «Кухня», откуда в новый сериал перешли многие главные герои. Одну из ролей в сериале исполнила телеведущая Ольга Фреймут.

Отметим, что сериал снимали студия «Yellow, Black and White» и украинский продакшен «Sister's Production» по заказу «1+1 media».

"Нам жаль, что так произошло, мы старались соблюсти все процедуры по копродакшену. Но решение уже есть, и закон есть закон. Единственное, мы рассчитываем, что Нацрада и Госкино будут использовать равные подходы для всех участников рынка", - сообщили «Телекритике» в «1+1 media» о решении Госкино.

Напомним, что в начале года Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского сериала «Человеческий фактор». В конце 2016 года Госкино приняло решение аннулировать прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра», который показывал телеканал «Украина».

Также в прошлом году Госкино аннулировало прокатные удостоверения таких сериалов канала «Украины» как «Второй шанс», «Жизнь рассудит», «Сломанные судьбы», «Мезальянс», «Чужие дети», «Ищу мужчину», «Недотрога» и «Я дарю тебе счастье». У «Интера» отозвали удостоверение на сериал «Я подарю тебе любовь», а у «2+2» – «Последний коп».