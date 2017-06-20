Госкино профинансирует фильмы Горбунова и Зеленского

"Это мой первый продюсерский проект, и сколько предстоит работы – могу только представить. Но я очень верю, что фильм получится веселым, успешным и понравится зрителям", – говорит Горбунов.

Создатели называют «Безумную свадьбу» настоящей семейной комедией. Главные роли в ней исполнят Анна Кошмал, Катерина Осадчая, Мария Ефросинина, Олег Винник, Руслана Писанка, Ольга Сумская и др. Кто сыграет главную мужскую роль роль – кардиохирурга Франсуа – создатели обещают объявить в ближайшее время.

Кроме того, Госкино заключило контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки и с компанией «Киноквартал». Так, проект романтической комедии «Он и Она», режиссером которой выступает Владимир Зеленский, получит чуть более 17,62 млн грн при общей стоимости производства 35,96 млн грн.