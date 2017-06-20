Госкино профинансирует фильмы Горбунова и Зеленского

Компания «Прототип продакшн» и Госкино подписали договор на предоставление государственной поддержки на производство комедии «Безумная свадьба» режиссера Дмитрия Малкова и продюсера, телеведущего Юрия Горбунова.
Общий бюджет ленты составляет 10,8 млн грн, из них 3,24 млн – госпомощь.
Кроме того, продакшен заключил договор с Film.ua Group на предоставление полного пакета услуг на специальных условиях для производства, промотирования и дистрибуции фильма. Съемки картины начнутся летом 2018 года, а премьера запланирована на осень.
"Это мой первый продюсерский проект, и сколько предстоит работы – могу только представить. Но я очень верю, что фильм получится веселым, успешным и понравится зрителям", – говорит Горбунов.
Создатели называют «Безумную свадьбу» настоящей семейной комедией. Главные роли в ней исполнят Анна Кошмал, Катерина Осадчая, Мария Ефросинина, Олег Винник, Руслана Писанка, Ольга Сумская и др. Кто сыграет главную мужскую роль роль – кардиохирурга Франсуа – создатели обещают объявить в ближайшее время.
Кроме того, Госкино заключило контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки и с компанией «Киноквартал». Так, проект романтической комедии «Он и Она», режиссером которой выступает Владимир Зеленский, получит чуть более 17,62 млн грн при общей стоимости производства 35,96 млн грн.
Главные роли в фильме сыграют сам Зеленский и певица Настя Каменских. По сюжету, муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, пара возвращает утраченные чувства.
Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.
Напомним, оба кинопроекта являются победителями Десятого питчинга Госкино.
Фото: Пресс-служба «1+1»