ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино профинансировало мистический детектив Дмитрия Томашпольского

Культура

Госкино заключило с кинокомпанией «Гагарин Медиа» контракт о предоставлении проекту «Сторонній» («Посторонний») государственной финансовой поддержки в размере 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма, ставшего победителем Девятого питчинга, составляет 20 млн грн.

«Сторонній» («Посторонний») – полнометражный художественный фильм в жанре мистического детектива. Автором сценария и режиссером выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером – его супруга Алена Демьяненко (режиссер фильма «Моя бабушка Фанни Каплан»).

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По сюжету, в санатории в Конча-Заспе во время приема хвойно-жемчужных ванн исчез пациент. Двери были заперты изнутри, окон в помещении не было. Детектив Глуховский едет в санаторий инкогнито, как обычный пациент, чтобы расследовать дело, в котором замешаны фантомы.

Релиз фильма запланирован на 2018 год.

Фото: Facebook Алены Демьяненко

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