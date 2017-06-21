Госкино профинансировало мистический детектив Дмитрия Томашпольского

По сюжету, в санатории в Конча-Заспе во время приема хвойно-жемчужных ванн исчез пациент. Двери были заперты изнутри, окон в помещении не было. Детектив Глуховский едет в санаторий инкогнито, как обычный пациент, чтобы расследовать дело, в котором замешаны фантомы.

Релиз фильма запланирован на 2018 год.

Фото: Facebook Алены Демьяненко