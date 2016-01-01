Госкино предоставило финансирование фильму по бестселлеру Ежи Косинского

Госкино заключило с компанией «Директория кино» контракт о предоставлении полнометражному игровому фильму «Окрашенный птенец» государственной финансовой поддержки в размере 9,588 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма составляет чуть более 173,645 млн грн. Он создается в копродукции Украины и Чехии и являетсяпобедителем Девятого питчинга Госкино.

Автором сценария и режиссером фильма является Вацлав Маргоуль, украинские продюсеры - Игорь Савиченко и Роман Клымпуш. Лента является экранизацией одноименной книги польско-американского писателя Ежи Косинского, которая была переведена более чем 30-ти языках и стала мировым бестселлером. Сценарий фильма получил награду ScripTeastAward.

«Окрашенный птенец» рассказывает о еврейском мальчике, родители которого во время Второй мировой войны отсылают его в украинское село, пытаясь защитить сына от массового уничтожения евреев. Однако женщина, которая взялась ухаживать за ним, неожиданно умирает, и ребенок вынужден отправиться в дорогу и идти на Запад, в котором действуют только местные правила, предубеждения и предрассудки.

Начало съемок фильма запланировано на март 2017 года.

О проблемах в отечественном кинематографе в программе «МинКульт» рассказал генеральный директор Киевского международного кинофестиваля «Молодість»: