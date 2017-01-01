Госкино показало ролик с кадрами из 20 фильмов, снимающихся в Украине

Госкино Украины подготовило шоурил украинских фильмов, в который вошли фрагменты еще не завершенных картин, создаваемых при государственной поддержке, сообщает пресс-служба ведомства.

В ролик попали фрагменты 20 украинских фильмов:«Бобот» (режиссер Максим Ксенда),«Брама» (реж. Владимир Тихий), «Украденная принцесса» (реж. Олег Маламуж),«Ворошиловград» (реж. Ярослав Лодигин),«Экс» (реж. Сергей Лысенко),«Изи» (реж. Андреа Маньяни),«Сказка о деньгах» (реж. Олеся Моргунец),«Когда падают деревья» (реж. Марыся Никитюк), «Максим Оса» (реж. Иван Сауткин), «Михаил и Даниил» (реж. Андрий Загданский), «Одессити на Донбассе» (реж. Александр Авшаров), «Припутни» (реж. Аркадий Непиталюк), «Прычинна» (реж. Елена Касавина), «Ржака» (реж. Дмитрий Томашпольский), «Сторожевая Застава» (реж. Юрий Ковалев), «Отец мамин брат» (реж. Вадим Ильков), «Трое» (реж. Иван Кравчишин), «Урсус. Кавказский бурый медведь» (реж. Отар Шаматава), «Красный» (реж. Заза Буадзе) и «Путь мертвеца» (реж. Георгий Фомин).

Эта видеопрезентация была продемонстрирована на украинском стенде на Европейском кинорынке в Берлине, который проходил в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»: