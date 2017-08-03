Госкино дало почти 4 млн грн на психологическую драму «Сладкая иллюзия жизни»

«Сладкая иллюзия жизни» – это история двух влюбленных пар: одной – не совсем обычной, второй – совсем необычной. Им некомфортно в современном, жестоком и циничном мире. К тому же двое из четырех – люди с синдромом Дауна. У них появляется удивительная возможность – проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино.

Кроме того, компания «Пронто фильм» представила Госкино завершенную производством ленту «С Бабьего Яра на свободу» (победитель Восьмого питчинга) режиссера Олега Черного.

Это биографический фильм с элементами детектива. Главный герой – Алексей Кузнецов, сын писателя Анатолия Кузнецова, который стал свидетелем ужасов Бабьего Яра, Куреневской трагедии и Голодомора в 1933 году и со скандалом издал роман «Бабий Яр». Писатель в течение десяти лет скрывался за границей, а за несколько месяцев до своего 50-летия загадочно погиб. Почти через полвека после резонансной эмиграции отца Алексей отправляется в путешествие по местам, связанным с его жизнью, чтобы понять отца, переосмыслить сложные жизненные коллизии, выпавшие на его долю.