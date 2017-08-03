Госкино дало почти 4 млн грн на психологическую драму «Сладкая иллюзия жизни»

Госкино заключило с компанией «Трумэн продакшн» контракт о предоставлении проекту «Сладкая иллюзия жизни» государственной финансовой поддержки размером около 3,705 млн грн при общей стоимости производства фильма чуть более 7,409 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проект психологической драмы «Сладкая иллюзия жизни» является одним из победителей Девятого питчинга.
Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. А его сценарий написан по одноименному роману режиссера. Начало съемок запланировано на февраль, а завершение производства – на август.
«Сладкая иллюзия жизни» – это история двух влюбленных пар: одной – не совсем обычной, второй – совсем необычной. Им некомфортно в современном, жестоком и циничном мире. К тому же двое из четырех – люди с синдромом Дауна. У них появляется удивительная возможность – проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино.
Кроме того, компания «Пронто фильм» представила Госкино завершенную производством ленту «С Бабьего Яра на свободу» (победитель Восьмого питчинга) режиссера Олега Черного.
Это биографический фильм с элементами детектива. Главный герой – Алексей Кузнецов, сын писателя Анатолия Кузнецова, который стал свидетелем ужасов Бабьего Яра, Куреневской трагедии и Голодомора в 1933 году и со скандалом издал роман «Бабий Яр». Писатель в течение десяти лет скрывался за границей, а за несколько месяцев до своего 50-летия загадочно погиб. Почти через полвека после резонансной эмиграции отца Алексей отправляется в путешествие по местам, связанным с его жизнью, чтобы понять отца, переосмыслить сложные жизненные коллизии, выпавшие на его долю.
"Очень интересная и познавательная лента в жанре документального расследования, раскрывает не только драматическую биографию автора книги «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и историю создания самого произведения, но и воссоздает атмосферу двух одновременно существующих реальностей – советской тоталитарной и свободного мира, вызывая множество параллелей с современностью", – считает глава Госкино.
Украинский зритель сможет увидеть фильм в следующем году.
Фото: Пресс-служба Госкино