Госкино дало деньги режиссеру «Карточного домика» на фильм о Голодоморе

Студия Kinorob (входит в Film.ua Group) и Госкино подписали договор о предоставлении государственной финансовой поддержки на производство исторического триллера «Гарет Джонс» Агнешки Холланд, которая является одним из режиссеров культовых сериалов «Карточный домик» и «Ребенок Розмари».

Она составляет 25,93 млн грн, а общий бюджет ленты, совместного производства Украины, Польши и Великобритании, – более 262 млн грн.

«Гарет Джонс» основан на реальных событиях.Это история известного британского журналиста-исследователя, который несмотря на смертельную опасность отправился в советскую Украину, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества всю правду о трагедии нашего народа. Именно его исследования темы голодомора, беспощадной цензуры и международного заговора вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание аллегорического романа Animal farm, отмечают в Film.ua.