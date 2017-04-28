Госкино дало деньги режиссеру «Карточного домика» на фильм о Голодоморе

Студия Kinorob (входит в Film.ua Group) и Госкино подписали договор о предоставлении государственной финансовой поддержки на производство исторического триллера «Гарет Джонс» Агнешки Холланд, которая является одним из режиссеров культовых сериалов «Карточный домик» и «Ребенок Розмари».
Она составляет 25,93 млн грн, а общий бюджет ленты, совместного производства Украины, Польши и Великобритании, – более 262 млн грн.
«Гарет Джонс» основан на реальных событиях.Это история известного британского журналиста-исследователя, который несмотря на смертельную опасность отправился в советскую Украину, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества всю правду о трагедии нашего народа. Именно его исследования темы голодомора, беспощадной цензуры и международного заговора вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание аллегорического романа Animal farm, отмечают в Film.ua.
По словам режиссера, сценарист фильма Андреа Халупа оригинально и искусно осветила те проблемы ХХ века, которые особенно актуальны в наши дни. "Гарет прошел все круги тоталитарного ада, боролся с жестокой реальностью, имея на своей стороне только идеализм, молодость и отвагу. Все это мы опишем в нашем фильме", – говорит Холланд.
Съемки «Гарета Джонас» начнутся уже в феврале и пройдут в Украине, Польше и Шотландии, а премьера запланирована на 2019 год.
Напомним, фильм стал одним из победителей Десятого питчинга Госкино в категории «Тематические игровые фильмы» (к 85-й годовщине Голодомора 1932-33 гг.).Главную роль в нем сыграет актер Джек Рейнор (звезда «Трансформеров. Эпоха уничтожения»).
Фото: Пресс-служба Film.ua