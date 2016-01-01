Госкино дало деньги на военную драму Лозницы «Донбасс»

Проект военной драмы «Донбасс» является победителем Восьмого питчинга Госкино. Размер госфинансирования составляет 16,7 млн грн.

Лента о событиях на Донбассе, по словам режиссера, затронет тему распада общественных связей и разрушения власти, которая приводит к агонии.

Напомним, недавно в прокат вышел фильм Сергея Лозницы «Кроткая» по одноименной повести Достоевского.

Фото: cultprostir.ua