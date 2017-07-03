Госкино дало деньги на первую комедию режиссера сериалов Тараса Дударя

Госкино заключило со студией «Золотое Руно» контракт о предоставлении финансовой поддержки в размере 5,478 млн грн проекту «Генделык». Эта сумма равна общей стоимости производства фильма, уточняют в Госкино.

Это режиссерский дебют в игровом кино Тараса Дударя. Ранее он работал режиссером-постановщиком на телевидении, а также снял сериалы «Дом на холодном ключе», «Проводница», «Ребенок на миллион».

По сюжету, в наши дни в дешевом кабаке на столичном Подоле собираются посетители – обычные люди со своими судьбами, счастьем и несчастьем. В стране происходят большие изменения, но это где-то в немом черно-белом телевизоре за барной стойкой, а здесь продолжается обычная жизнь киевлян, и она для них важнее любых исторических катаклизм.