Госкино дало деньги на первую комедию режиссера сериалов Тараса Дударя

Госкино заключило со студией «Золотое Руно» контракт о предоставлении финансовой поддержки в размере 5,478 млн грн проекту «Генделык». Эта сумма равна общей стоимости производства фильма, уточняют в Госкино.
Это режиссерский дебют в игровом кино Тараса Дударя. Ранее он работал режиссером-постановщиком на телевидении, а также снял сериалы «Дом на холодном ключе», «Проводница», «Ребенок на миллион».
По сюжету, в наши дни в дешевом кабаке на столичном Подоле собираются посетители – обычные люди со своими судьбами, счастьем и несчастьем. В стране происходят большие изменения, но это где-то в немом черно-белом телевизоре за барной стойкой, а здесь продолжается обычная жизнь киевлян, и она для них важнее любых исторических катаклизм.
По словам создателей фильма, «Генделык» снимается по одноименному циклу рассказов, получившему первую премию О. Генри и изначально созданному для экранизации. Все новеллы объединены одним местом событий, также героев объединяют экран немого телевизора и их волнения по поводу того, что происходит в стране. Но главным связующим звеном является Автор – он печатает эти рассказы на печатной машинке «с натуры» в самом заведении.
Напомним, проект этого фильма стал одним из победителей Десятого питчинга Госкино.
Фото: Facebook Тараса Дударя
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