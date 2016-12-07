Госкино дало 44 млн грн на детское фэнтези «Только Чудо»

Госкино заключило с кинокомпанией «Казка продакшн» контракт о предоставлении проекту «Только Чудо» государственной финансовой поддержки в размере 43,95 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма составляет 61,65 млн грн. Онявляется одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Режиссером ленты выступила Елена Каретник.
Детский фильм-фэнтези «Только Чудо» – это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Парню придется бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.
Спецэффекты для фильма будет создавать украинско-американская компания Gloria FX. Съемки будут проходить в Украине (основную съемочную площадку построят в Буковеле) и Исландии.
Релиз фильма запланирован на конец 2018 года.
Фото: Пресс-служба Госкино
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