ТЕЛЕКРИТИКА

Госкино дало 44 млн грн на детское фэнтези «Только Чудо»

Культура

Госкино заключило с кинокомпанией «Казка продакшн» контракт о предоставлении проекту «Только Чудо» государственной финансовой поддержки в размере 43,95 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма составляет 61,65 млн грн. Онявляется одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Режиссером ленты выступила Елена Каретник.

Детский фильм-фэнтези «Только Чудо» – это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Парню придется бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.

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Спецэффекты для фильма будет создавать украинско-американская компания Gloria FX. Съемки будут проходить в Украине (основную съемочную площадку построят в Буковеле) и Исландии.

Релиз фильма запланирован на конец 2018 года.

Фото: Пресс-служба Госкино

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