Госкино дало 26 млн грн на историческую драму о героях Крут

Госкино сегодня заключило с компанией «Гуд Монинг Дистрибьюшн» контракт о предоставлении кинопроекту «Круты 1918. Защита» режиссера Алексея Шапарева государственной финансовой поддержки в размере 26 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость производства фильма составляет 52 млн грн. Автором сценария выступил Константин Коновалов, продюсер - Андрей Корниенко.
Историческая драма «Круты 1918. Защита» - это история о становлении личности. Лента раскроет подвиг студентов и поднимет вопрос взаимоотношений между отцом и сыновьями, которая разворачивается на фоне национально-освободительного движения в Украине."Эта картина нужна каждому гражданину Украины, ведь все мы должны помнить о подвиге студентов, которые самоотверженно выступили против «большевистской чумы». Каждый должен понимать и ценить личную свободу, свободу своего народа и своей страны", - считает режиссер.
Проект фильма является одним из победителей Девятого питчинга Госкино в сессии игровых тематических фильмов (к 100-летию провозглашения Украинской народной республики, 100-й годовщине Боя студентов под Крутами). Завершение его производства намечено намай 2018 года.
Напомним, вчера, 21 марта, Госкино подписало с компанией «Ганзафильм» контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки в размере чуть более 19,3 млн грн этно-мистическому хоррору «Морена» режиссера Сергея Алешечкина.
Фото: Facebook Филиппа Ильенко
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