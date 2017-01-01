Госкино дало 19 млн грн на мистический хоррор «Морена»

Госкино подписало с компанией «Ганзафильм» контракт о предоставлении кинопроекту «Морена» режиссера Сергея Алешечкина государственной финансовой поддержки в размере чуть более 19,3 млн грн, что составляет 50% от общей стоимости производства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, фильм «Морена» - это мистическая история любви на фоне украинского Полесья, в которой героям придется столкнуться с потусторонними силами.
Режиссер называет свою картину этно-мистикой, потому что в ее основе много украинского фольклора.По его словам, съемки «Морены» будут происходить в Черниговской области, завершение производства запланировано на зиму 2017 года.
Проект фильма «Морена» является одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Продюсер ленты - Геннадий Богук.
О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»:
Фото: Facebook Филиппа Ильенко
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