Госкино дало 18,5 млн грн на комедийный мюзикл «Благородные бродяги»

Госкино заключило с компанией «Ганзафильм» контракт о предоставлении проекту «Благородные бродяги» режиссера Александра Березаня государственной финансовой поддержки в размере 18,582 млн грн (50% общей стоимости производства).

Как сообщает пресс-служба ведомства, полнометражный художественный фильм «Благородные бродяги» - это фильм-ремейк польского комедийного мюзикла Włóczęgi («Бродяги») 1939 года, который снимался во Львове и стал шедевром довоенного кинематографа. Проект является одним из победителей Девятого питчинга.

"Фильм раскроет колорит субкультуры львовских батяр через их язык и песни. Верность дружбе и готовность к самопожертвованию передаются сюжетом картины через ряд комических ситуаций. Зритель будет наблюдать трансформацию сознания молодых людей от повес к серьезным, зрелым личностям с благородной целью в жизни", - рассказывают в Госкино.

Продюсером ленты выступает Геннадий Богук, сценарий написали Тарас Боровок и Дмитрий Наумов.Съемки будут проходить во Львове и Варшаве.

Напомним, на прошлой неделе Госкино выделило на съемки исторической драмы «Круты 1918. Защита» режиссера Алексея Шапарева 26 млн грн.

23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: Facebook Филиппа Ильенко