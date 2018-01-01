Госкино дало 16,6 млн грн на мистическую драму «Эфир» Кшиштофа Занусси

Госкино заключило с компанией «Киностудия Интерфильм» контракт о предоставлении проекту «Эфир» государственной финансовой поддержки на сумму 16,65 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 61 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в основу мистической драмы «Эфир» легли исторические события. Это новая версия легенды о докторе Фаусте, действие которой разворачивается в начале Первой мировой войны на границе между Украиной и Австро-Венгерской империей.

"В отличие от Гете, где в центре повествования стоит вопрос разочарования в науке, в моем фильме использование эфира является первым шагом на пути к лишению человека свободы. Учитывая исторический контекст и костюмы, фильм будет выразительным и эмоциональным, порой шокирующим, но одновременно аскетичным и без лишних обременений", - говорит режиссер Кшиштоф Занусси.

Производством картины занимается украинская компания «Киностудия Интерфильм») совместно с польской кинокомпанией «Тор». Автором сценария, режиссером и продюсером фильма с польской стороны выступил Занусси, продюсеры с украинской стороны - Елена Фетисова и Владимир Козырь.

Съемки «Эфира» будут проходить в Украине, Польше и Венгрии.Релиз запланирован на осень 2018 года.

Напомним, лента «Эфир» стала одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Подробнее о фильме Кшиштоф Занусси рассказал в интервью «Телекритике».

23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: пресс-служба Госкино