Гопники и огнеметы: чего ждать от премьеры сериала «Судная ночь»

Хоть эта франшиза и не заслужила дурную славу вроде той, которая окружает «Акулье торнадо» от телеканала Syfy (кстати, он также будет транслировать «Судную ночь»), сериал по ее мотивам – все равно вещь довольно неожиданная.

Как и предшествовавшие ей фильмы, телеверсия «Судной ночи» отталкивается от предпосылки, согласно которой в недалеком будущем власти США будут бороться с пороками общества посредством ежегодного 12-часового разрешения на любые погромы и расправы.