ТЕЛЕКРИТИКА

Гопники и огнеметы: чего ждать от премьеры сериала «Судная ночь»

Культура

4 сентября на USA Network выйдет сериал «Судная ночь» по мотивам одноименной кинофраншизы.


Хоть эта франшиза и не заслужила дурную славу вроде той, которая окружает «Акулье торнадо» от телеканала Syfy (кстати, он также будет транслировать «Судную ночь»), сериал по ее мотивам – все равно вещь довольно неожиданная. 

Как и предшествовавшие ей фильмы, телеверсия «Судной ночи» отталкивается от предпосылки, согласно которой в недалеком будущем власти США будут бороться с пороками общества посредством ежегодного 12-часового разрешения на любые погромы и расправы.

Режиссер сериала Энтони Хемингуэй наиболее известен как постановщик ряда эпизодов «Американской истории преступлений» и «…ужасов», но хочется верить, что для новинки он припас нечто большее, чем гибрид предыдущих «Судных ночей» с перечисленными шоу. Огнеметы и гопники в масках из трейлера сериала напоминают известную сцену «Дороги ярости», так что надежды вполне могут оправдаться.

Напомним, что завтра также состоится премьера сериала «Майянцы», который является спин-оффом «Сыновей анархии».

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