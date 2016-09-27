Главред «Искусства кино» – о фильме Сергея Лозницы «Кроткая»

Гениальность этого фильма с моей точки зрения заключается в том, что он в еще большей степени интерактивен, чем все фильмы Лозницы. Сильнейшее качество его картин в том, что большая часть [действия фильмов] происходит не на экране, а в вашей голове, когда вы их смотрите.

«Кроткая» оставляет впечатления постоянной, вязкой, ужасной жестокости и насилия. Вы заметили, что героиня едет в Сибирь, оказывается в тюрьме, постоянно встречается с бандитами, с сутенерами, с коррумпированными ментами, и за все это время ни один из них не причиняет ей реального зла. Ты все время ждешь, что ее сейчас ограбят, изнасилуют и, в конечном счете, убьют. Но этого не происходит. Ее насилуют в фильме только в самом конце, и это происходит во сне, не в реальности. Эта финальная сцена – указание зрителям на то, что ощущение опасности и жестокости, исходящее от фильма, создается в вашей голове. Думаю, отсюда и реакция отторжения на этот фильм.

«Кроткая» – это фильм про мужа, которого мы на экране так и не увидели. Героиня ищет его, но не находит. Мы не знаем, что с ним случилось, может быть, его не было вообще. Здесь тот же самый зал ожидания: мы ждем появления мужа, и этот муж вырастает в колоссальный образ. Это образ глобальной жертвы, потерявшейся в этих бесконечных лагерях, и в то же время образ мужского авторитета, сильной руки, к которой стремится героиня. И после фильма мне не давала покоя мысль: «Почему она его не находит? Почему нет этого мужа?».

Мы доходим до страшной кульминации – это акт насилия, изнасилование. Что в этом изнасиловании важного? Что она добровольно идет в этот автозак и что насильника мы не видим, не видим его лица – мы видим только, что он там не один, их там несколько. И, конечно, я понял, что это и есть ее муж. Понял, почему она так долго к нему стремилась, ведь она на протяжение всего фильма шла к этому изнасилованию. Она его хотела. Возможно, это вообще единственная форма любви, которая ей знакома. Палач и жертва здесь давным-давно поменялись местами.