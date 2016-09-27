Главред «Искусства кино» – о фильме Сергея Лозницы «Кроткая»

На прошлой неделе известный российский кинокритик Антон Долин прочел в столичном кинотеатре «Киев» лекцию о фильме Сергея Лозницы «Кроткая». «Телекритика» подготовила для вас главные тезисы этого выступления.
Интересный момент: кто читал Достоевского, помнит, что героиня – совершенно не кроткая. Достоевский был гением нэйминга, у него потрясающие названия, особенно односложные: «Бесы», «Идиоты», «Кроткая». В книжке рассказывается история женщины, которая не смирилась. Она не кроткая. Она именно бунтующая. То есть название глубоко иронично.
Лозница – это режиссер, который является документалистом, но снимает документальное кино как абсолютный сюр. Даже в фильме «Майдан» есть совершенно сюрреалистические куски. Сюрреалистическая, очень странная, кафкианская перспектива.
В финале цитируется замечательное стихотворение капитана Лебядкина из «Бесов»: «Жил на свете таракан, таракан от детства…». Из него выросла огромная традиция, в частности, знаменитое стихотворение «Таракан» Николая Олейникова. Если мы вспомним о том, что все обэриуты погибли – в частности, Олейников был расстрелян, мы понимаем, что это стихотворение не о таракане, а о человеке, который чувствует себя тараканом. Тараканом, который мыслит, чувствует и страдает, как человек. Здесь я позволю себе еще одну параллель – разумеется, с Кафкой. Я думаю, каждый, кто когда-либо читал роман «Замок» или видел одну из экранизаций, вспомнил Кафку при просмотре «Кроткой». Очевидно, что тюрьма, в которую пытается попасть героиня «Кроткой» – это замок из романа Кафки, а все это – кафкианская история.
В России, чего скрывать, на Лознице стоит клеймо русофоба, которое употребляют вслух только представители одиозной псевдопатриотической общественности и журналистики. Но для многих людей, вполне либеральных по своему духу, Лозница тоже чересчур радикален. Они не проговаривают вслух слово «русофоб», но держат его в уме. Ну и, конечно, картина [Лозницы «Кроткая»] очень несправедливая по отношению к России.
Когда Лозница снимает фильм «Кроткая» как бы о теперешней России в Даугавпилсе – это не потому, что в России агенты КГБ сразу бы пустили ему пулю в затылок. (Думаю, что не пустили бы.) А потому, что есть такой художественный прием, как называл его прекрасный Виктор Шкловский – остранения. То есть ухода в сторону странного и необычного взгляда, когда все реальное и все сюрреальное.
Самый первый самостоятельный фильм Лозницы «Полустанок» воспроизведен в картине «Кроткая». Фильм представляет собой съемки маленького заброшенного полустанка зимой, где люди ночью ждут поезда и спят. И весь фильм – это кадры потрясающе-фантастической красоты спящих людей, больше ничего в фильме нет. И этот сон вы видите в финальной секвенции «Кроткой». И это неслучайно – это сон, в который мы все погружены.
Гениальность этого фильма с моей точки зрения заключается в том, что он в еще большей степени интерактивен, чем все фильмы Лозницы. Сильнейшее качество его картин в том, что большая часть [действия фильмов] происходит не на экране, а в вашей голове, когда вы их смотрите.
«Кроткая» оставляет впечатления постоянной, вязкой, ужасной жестокости и насилия. Вы заметили, что героиня едет в Сибирь, оказывается в тюрьме, постоянно встречается с бандитами, с сутенерами, с коррумпированными ментами, и за все это время ни один из них не причиняет ей реального зла. Ты все время ждешь, что ее сейчас ограбят, изнасилуют и, в конечном счете, убьют. Но этого не происходит. Ее насилуют в фильме только в самом конце, и это происходит во сне, не в реальности. Эта финальная сцена – указание зрителям на то, что ощущение опасности и жестокости, исходящее от фильма, создается в вашей голове. Думаю, отсюда и реакция отторжения на этот фильм.
«Кроткая» – это фильм про мужа, которого мы на экране так и не увидели. Героиня ищет его, но не находит. Мы не знаем, что с ним случилось, может быть, его не было вообще. Здесь тот же самый зал ожидания: мы ждем появления мужа, и этот муж вырастает в колоссальный образ. Это образ глобальной жертвы, потерявшейся в этих бесконечных лагерях, и в то же время образ мужского авторитета, сильной руки, к которой стремится героиня. И после фильма мне не давала покоя мысль: «Почему она его не находит? Почему нет этого мужа?».
Мы доходим до страшной кульминации – это акт насилия, изнасилование. Что в этом изнасиловании важного? Что она добровольно идет в этот автозак и что насильника мы не видим, не видим его лица – мы видим только, что он там не один, их там несколько. И, конечно, я понял, что это и есть ее муж. Понял, почему она так долго к нему стремилась, ведь она на протяжение всего фильма шла к этому изнасилованию. Она его хотела. Возможно, это вообще единственная форма любви, которая ей знакома. Палач и жертва здесь давным-давно поменялись местами.
В финале фильма слово «кроткая» приобретает новое значение. С одной стороны, она непокорная потому, что продолжает вопреки всему тому, что ей все говорят, искать своего мужа. Но с другой стороны, конечно же, она кроткая потому, что все это делается ради этого акта – страшного, унизительного акта покорности этому мужу, который ее изнасиловал. К которому она сама, добровольно, в подвенечном платье пойдет, по этой красной дорожке.
На самом деле, если фильм экстраполировать на Россию, то «Кроткая» говорит о том, что это не Путин плохой, а мы все – Путин. А если на Украину – о том, что не Янукович плохой, а мы все – Янукович. Фильм, как бы, об этом.