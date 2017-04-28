Главную роль в украинском фильме о Голодоморе сыграет актер из «Трансформеров»

Известный ирландский актер Джек Рейнор сыграет главную роль в художественном фильме «Гарет Джонс», который является копродукцией Украины, Польши, Великобритании, Германии и Бельгии. Об этом «Укринформу» рассказала режиссер картины Агнешка Холланд.
В фильме, который будет длиться около двух часов, идет речь о валийском журналисте, который первым на Западе рассказал о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Начало съемок запланировано на начало февраля, а премьера состоится не раньшедекабря 2018 года.
"Это молодой, очень способный ирландский актер Джек Рейнор. У него сильная мотивация. Сейчас он активно изучает документы, читает книжки. Для него это очень ответственный шаг. Считаю, что он хорошо передаст суть истории", – сказала режиссер. Кроме того, в фильме задействуют британских, польских, а также 5-6 украинских актеров. Их имена пока не раскрываются.
В Украине съемки фильма будут проходить вблизи Киева, а возможно и в самом Киеве, а также в Кракове, Нижней Силезии и Шотландии. "Он будет сниматься языками истории. Поэтому в нем будут звучать английский, украинский, русский", – отметила Холланд.
По словам режиссера, фильм задумывается не как документальная реконструкция, хотя образ голода его создатели постараются показать максимально реалистично, почти документально. Некоторые сцены фильма будут показаны онирическим способом (художественная форма деформации реальности самым причудливым и парадоксальным образом во время пребывания героя в состоянии сна или бреда), методом Оруэлла или Франца Кафки.
Права на мировую дистрибуцию фильма уже выкупила компания WestEnd Films, которая, в частности, занималась дистрибуцией многих фильмов Вуди Аллена.
Как известно, актер Джек Рейнор сыграл в таких фильмах, как «Трансформеры: Эпоха истребления» (Шейн Дайсон), «Перестрелка» (Гарри), «Лондонские каникулы» (Джек, главная роль) и др. А Агнешка Холланд является одним из режиссеров сериала «Карточный домик».
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