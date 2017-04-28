Главную роль в украинском фильме о Голодоморе сыграет актер из «Трансформеров»

Известный ирландский актер Джек Рейнор сыграет главную роль в художественном фильме «Гарет Джонс», который является копродукцией Украины, Польши, Великобритании, Германии и Бельгии. Об этом «Укринформу» рассказала режиссер картины Агнешка Холланд.

В фильме, который будет длиться около двух часов, идет речь о валийском журналисте, который первым на Западе рассказал о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Начало съемок запланировано на начало февраля, а премьера состоится не раньшедекабря 2018 года.

"Это молодой, очень способный ирландский актер Джек Рейнор. У него сильная мотивация. Сейчас он активно изучает документы, читает книжки. Для него это очень ответственный шаг. Считаю, что он хорошо передаст суть истории", – сказала режиссер. Кроме того, в фильме задействуют британских, польских, а также 5-6 украинских актеров. Их имена пока не раскрываются.