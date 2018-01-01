Главными героями нового сезона «Ходячих мертвецов» станут женщины

И самое интересное, что эти герои – женского пола. Об этом рассказала в интервью изданию Entertainment Weekly новый руководитель проекта Анджела Кенг.

«Мы увидим, как наши женщины выйдут на первый план, – рассказала она. – И мы расскажем множество историй о лидерстве с участием Мэгги, Мишон, Кэрол. Они пойдут в ногу друг с другом и с нашими мужчинами».

По словам Кенг, зрителей ждут также новые «комплексные взаимоотношения главных героинь».

«Я так горжусь работой, которую наши женщины делают в шоу, – заявила руководитель проекта. – И я очень рада, что наши зрители видят это и замечают, что им так весело друг с другом».

Напомним, что главные роли в сериале исполнили Мелисса Макбрайд, Лорен Коэн, Данай Гурира, Эмили Кинни и другие актрисы.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» будет представлен зрителям осенью 2018 года. Отметим, что, несмотря на довольно значительное падение рейтингов шоу, оно все еще является одним из самых популярных на американском телевидении. В 2018-м «Мертвецы» стали лучшими среди сериалов в жанре хоррор по версии Американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.