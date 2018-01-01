Главный приз Мостры-2018 получил режиссер «Гравитации»

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Жак Одиар с фильмом «Братья Систерс». Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу (режиссеру «Убийства священного оленя») за «Фаворитку».

Лучшими актером назвали Уиллема Дефо за роль в фильме Джулиана Шнабеля («Баскиа») «Ван Гог. На пороге вечности», в котором он сыграл голландского художника. Лучшей актрисой признана Оливия Колман за роль королевы Анны Стюарт в фильме «Фаворитка».

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэл и Этан Коэны за картину «Баллада Бастера Скраггса». Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм «Соловей», премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют – актер Байкале Ганамбарр за роль в этом же фильме.

Приз «Золотой лев Святого Марка» за вклад в мировой кинематограф был вручен знаменитому канадскому режиссеру Дэвиду Кроненбергу («Автокатастрофа», «Оправданная жестокость»). Приз ФИПРЕССИ достался Ласло Немешу («Сын Саула») за фильм «Закат».

Напомним, что Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе приняла участие 21 картина.