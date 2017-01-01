Главный фантастический сериал этой зимы «Тьма» продлили на 2 сезон

Продюсер сериала и по совместительству один из топ-менеджеров Netflix Келли Люгенбиль призналась в специальном пресс-релизе, который распространила вчера компания, что сразу же поняла: «Тьма» станет большим хитом.

«Мы еще не видели ничего подобного этому шоу – ни в Германии, ни еще где-либо в мире. И мы очень рады, что зрители сериалы тоже очарованы таинственными миром Уиндена (городок, где происходят события фильма – «Телекритика»). Теперь они смогут увидеть, как будет продолжаться эта история», – поделилась новостями Келли Люгенбиль.