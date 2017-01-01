ТЕЛЕКРИТИКА

Главный фантастический сериал этой зимы «Тьма» продлили на 2 сезон

Культура

Netflix все-таки продлил «Тьму» на второй сезон, пишет издание Screen Rant. Причины самые банальные – высокие зрительские рейтинги и лестная критика всей прессы без исключения, от нишевых изданий до ведущих киноСМИ.


Продюсер сериала и по совместительству один из топ-менеджеров Netflix Келли Люгенбиль призналась в специальном пресс-релизе, который распространила вчера компания, что сразу же поняла: «Тьма» станет большим хитом.

«Мы еще не видели ничего подобного этому шоу – ни в Германии, ни еще где-либо в мире. И мы очень рады, что зрители сериалы тоже очарованы таинственными миром Уиндена (городок, где происходят события фильма – «Телекритика»). Теперь они смогут увидеть, как будет продолжаться эта история», – поделилась новостями Келли Люгенбиль.

Культура

12 главных сериальных премьер-2017

Фантастический сериал Барана бо Одара и Янтье Фризе «Тьма», снятый для Netflix в Германии, стал заметным событием сезона и вошел не только в топ-12 лучших сериалов года по версии «Телекритики». Точная дата премьеры второго сезона или хотя бы старта съемочного периода пока еще не известна.

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