ТЕЛЕКРИТИКА

Главная роль в «Карточном домике» теперь досталась экранной жене Кевина Спейси

Культура

Компания Netflix решила возобновить в 2018 году съемки заключительного – шестого – сезона политической драмы «Карточный домик», но без участия Кевина Спейси, замешанного в скандале с сексуальными домогательствами.

Еще до скандала актер успел сняться в нескольких эпизодах нового сезона. Теперь же, по словам главы Netflix Теда Сарандоса, ведущая роль в сериале отводится актрисе Робин Райт, играющую роль супруги бывшего президента Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

В книге Майкла Доббса, на основе которой снимается сериал, Андервуд умирает. Поэтому с сюжетной точки зрения исчезновение персонажа Спейси не будет проблемой. Нокак именно его уберут из сюжетной линии, в Netflix не уточняют.

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Кроме того, создатели ленты решили сократить количество эпизодов с 13 запланированных до восьми.

Напомним, в октябре Netflix прекратил сотрудничество с Кевином Спейси на фоне предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. Эти обвинения поступили от восьми членов съемочной команды. В связи общественным резонансом, вызванным скандалом, компания заморозила съемки «Карточного домика».

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