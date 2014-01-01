Главная роль в «Карточном домике» теперь досталась экранной жене Кевина Спейси

Компания Netflix решила возобновить в 2018 году съемки заключительного – шестого – сезона политической драмы «Карточный домик», но без участия Кевина Спейси, замешанного в скандале с сексуальными домогательствами.

Еще до скандала актер успел сняться в нескольких эпизодах нового сезона. Теперь же, по словам главы Netflix Теда Сарандоса, ведущая роль в сериале отводится актрисе Робин Райт, играющую роль супруги бывшего президента Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

В книге Майкла Доббса, на основе которой снимается сериал, Андервуд умирает. Поэтому с сюжетной точки зрения исчезновение персонажа Спейси не будет проблемой. Нокак именно его уберут из сюжетной линии, в Netflix не уточняют.