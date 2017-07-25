Генпродюсер ОМКФ берется за байопик о Лесе Украинке

Байопик «Узлісся» – это биографический рассказ о судьбе украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки, это история ее жизни с ранних лет до последних дней. В ленте будет две реальности – повседневная жизнь и внутренний мир самой Леси, которые тесно переплетаются и отображают все ключевые повороты ее судьбы.

По словам Синькевич, идея снять фильм о Лесе Украинке возникла спонтанно, когда они вместе с Марией Москаленко проезжали мимо Сурами, где умерла поэтесса."Леся Украинка – не только одна из ключевых фигур украинской культуры, но и сильная женщина. И мы решили, что этот сюжет актуален, и он обязательно должен быть живым, а не стереотипным. Мы хотим создать фильм, в котором Леся раскроется как живой человек со своими слабостями и эмоциями", – говорит она.

Фото: Wikipedia.org / Marina Golovneva