Где следить за трансляцией церемонии награждения «Оскара»

В ночь с 26 на 27 февраля состоится вручение премий «Оскар». Заходите на нашу страничку 27 февраля в 2:00 и в прямом эфире следите вместе с нами за церемонией награждения. Мы будем вести текстовую трансляцию и обещаем много интересного!

А вот вам пока четыре статьи прочитать накануне церемонии награждения: