Где следить за трансляцией церемонии награждения «Оскара»

В ночь с 26 на 27 февраля состоится вручение премий «Оскар». Заходите на нашу страничку 27 февраля в 2:00 и в прямом эфире следите вместе с нами за церемонией награждения. Мы будем вести текстовую трансляцию и обещаем много интересного!
А вот вам пока четыре статьи прочитать накануне церемонии награждения:
1
«Ла-ла Лэнд», «Лунный свет» или «Ограды»? «Телекритика» сделала свой прогноз лауреатов.
2
Триумфаторами этого года могут стать авторы мюзикла «Ла-ла лэнд» и афро-американские кинематографисты.
3
В последние годы выдвижение украинского фильма превратилось в политическую пиар-акцию с целью убедить украинцев в том, что у национального кино все-таки есть какое-то будущее.
4
Шарлотта Рэмплинг, Мэрилин Монро, Катрин Денев, Марлен Дитрих и Барбара Стенвик так и не получили статуэтку. И очень зря: таких актрис больше не делают.