Телепремьера фильма «Гіркі жнива» состоится на «1+1»

На телеканале «1+1» ко Дню памяти жертв голодоморов, 25 ноября, состоится телевизионная премьера канадского фильма «Гіркі жнива» о любви двух украинцев в разгар Голодомора 1932-33 годов.
Как сообщает пресс-служба «1+1», в эфире канала он выйдет в 20:15.
Фильм снял канадский режиссер украинского происхождения Джордж Менделюк, чья мать перед эмиграцией в Канаду пережила Голодомор. Сценаристом стал Ричард Бачинский, который тоже имеет украинские корни. Продюсер – канадец украинского происхождения Ян Игнатович. Кроме иностранных актеров Теренса Стэмпа, Макса Айронса, Саманты Баркс и Барри Пеппер, в ленте также сыграли украинские – Остап Ступка и Александр Печерица.
Основные события картины были сняты в музее народной архитектуры и быта в Пирогово, который воссоздает село на Черкащине. Виды Московского кремля снимались в Лондоне.
Напомним, в Украине «Гіркі жнива» вышли в прокат в феврале, собрав за первый уикэнд 3,7 млн грн.
Фото: Пресс-служба «1+1»