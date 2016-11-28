Телепремьера фильма «Гіркі жнива» состоится на «1+1»

Основные события картины были сняты в музее народной архитектуры и быта в Пирогово, который воссоздает село на Черкащине. Виды Московского кремля снимались в Лондоне.

Напомним, в Украине «Гіркі жнива» вышли в прокат в феврале, собрав за первый уикэнд 3,7 млн грн.

Фото: Пресс-служба «1+1»