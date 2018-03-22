Фломастеры и спирт в новом фильме Гаса Ван Сента

Еще меньше можно сказать о героине Ким Гордон, которая опять (после «Последних дней») не выполняет в фильме Ван Сента никакой роли, кроме декоративной – быть может, она, как и полный состав Talking Heads, училась с будущим режиссером в одном классе, и теперь он просто пользуется знакомством.

Как бы там ни было, «Не волнуйся, он далеко не уйдет» – удачный фильм. Необязательный в карьере Ван Сента и тем более Хоакина Феникса, для которого после ролей последних лет сыграть рыжего ирландца-паралитика, по-видимому, не было таким уж вызовом (гораздо труднее 43-летнему актеру сыграть 20-летнего – именно в этом возрасте начинается экранная история Каллахана, заканчиваясь в 27 – когда он наконец бросил пить). Это также необязательный саундтрек в карьере Дэнни Эльфмана, который даже из солидарности рыжих не потрудился записать к фильму что-то масштаба своих работ 90-х. Но это обязательное посвящение Джону Каллахану – провинциальному Гудини, который избавился от чувства вины и выпутался из отношений с алкоголем. Зачем заливать себя спиртом, если им можно оживить засохший фломастер?