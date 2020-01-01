Финальный сезон «Игры престолов» уже не за горами

По словам Блойса, выход новых серий ожидается в первой половине 2019 года. Обычно премьеру назначали на апрель или март, так продолжалось много лет. Но седьмой сезон из-за форс-мажора начали показывать в июле.

В настоящее время съемки финала завершены, актеры попрощались с фанатами саги, а студия ушла на постпродакшен. Обычно графика и создание спецэффектов занимают много времени, поэтому, в каком месяце HBO закончит работу над сериалом, пока неизвестно.

Блойс также рассказал о предстоящем создании спин-оффа, сценарий для которого уже готов. Изначально у студии было пять сценариев пилотных серий от разных авторов, в результате они выбрали один, который был написан Джейн Голдман. Ранее она работала на таких проектах, как «Kingsman: Секретная служба» и «Люди Икс: Первый класс».

После «Игры престолов» зрители HBO смогут увидеть продолжение сериала «Настоящий детектив». В нем примут участие обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана Махершала Али, который сыграет детектива Уэйна Хейса из штата Арканзас, а роль его напарника Роланда Веста исполнит актер Стивен Дорфф.