Финальный сезон «Игры престолов» сократили до 6 эпизодов

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс приступили к созданию финального, восьмого сезона. По словам Дэвида Бениоффа, в этом сезоне будет всего шесть эпизодов. Об этом сообщает портал TVWeb.

«В финальном сезоне будет только шесть эпизодов. С самого начала мы хотели создать 70-часовой фильм. Правда, в итоге получается 73-часовый фильм. Но он остается относительно тем же фильмом, который мы задумали и который мы снимали, а теперь он подходит к концу. Нам было бы сложно, если бы мы потеряли в пути основных членов нашей команды, но я очень рад, что все остались с нами до самого конца», – рассказал Дэвид Бениофф в эти выходные во время своего выступления в рамках крупнейшей медиа-конференции South by Southwest.

Напомним, что премьера седьмого эпизода сериала состоится в воскресенье, 16 июля на канале HBO.