Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории нового британского ТВ

Сериал «Телохранитель», первая серия которого ранее была названа самой популярной в истории телеканала BBC с момента перехода на текущую систему рейтингов, окончательно закрепил за собой статус телефеномена.

Как сообщает медиацентр BBC, 17,1 млн зрителей по итогам 28-дневного мониторинга – это самая высокая цифра для национальных программ с 2010 года, если не считать спортивные и государственные мероприятия (похоже, судьба Гарри и Меган все же интересовала британцев сильнее, чем роман сержанта Бадда и Джулии Монтэг).