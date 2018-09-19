Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории нового британского ТВ

Современные метрики ведутся с 2002 года, и за все это время добиться рейтинга в 17,1 млн не удавалось ни одной другой многосерийной драме.
Сериал «Телохранитель», первая серия которого ранее была названа самой популярной в истории телеканала BBC с момента перехода на текущую систему рейтингов, окончательно закрепил за собой статус телефеномена.
Как сообщает медиацентр BBC, 17,1 млн зрителей по итогам 28-дневного мониторинга – это самая высокая цифра для национальных программ с 2010 года, если не считать спортивные и государственные мероприятия (похоже, судьба Гарри и Меган все же интересовала британцев сильнее, чем роман сержанта Бадда и Джулии Монтэг).
Напомним, что финальный эпизод мини-сериала «Телохранитель» вышел 23 сентября. Его первую серию посмотрели 10,4 млн человек, а вторую – ровно 10, что сделало «Телохранителя» самым рейтинговым новым шоу BBC в многоканальную эру. И это при том, что первые две серии транслировались во время праздника, так называемого банковского выходного.
На прошлой неделе мы также рекомендовали посмотреть другой сериал BBC – «Пресса».