ТЕЛЕКРИТИКА

Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории нового британского ТВ

Культура

Современные метрики ведутся с 2002 года, и за все это время добиться рейтинга в 17,1 млн не удавалось ни одной другой многосерийной драме.


Сериал «Телохранитель», первая серия которого ранее была названа самой популярной в истории телеканала BBC с момента перехода на текущую систему рейтингов, окончательно закрепил за собой статус телефеномена.

Как сообщает медиацентр BBC, 17,1 млн зрителей по итогам 28-дневного мониторинга – это самая высокая цифра для национальных программ с 2010 года, если не считать спортивные и государственные мероприятия (похоже, судьба Гарри и Меган все же интересовала британцев сильнее, чем роман сержанта Бадда и Джулии Монтэг).

Культура

Феномен «Телохранителя»: как незамысловатый сериал побил рейтинговый рекорд

Напомним, что финальный эпизод мини-сериала «Телохранитель» вышел 23 сентября. Его первую серию посмотрели 10,4 млн человек, а вторую – ровно 10, что сделало «Телохранителя» самым рейтинговым новым шоу BBC в многоканальную эру. И это при том, что первые две серии транслировались во время праздника, так называемого банковского выходного.

На прошлой неделе мы также рекомендовали посмотреть другой сериал BBC – «Пресса».

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