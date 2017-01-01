Фильмы «Прочь», «Сплит» и «Красавица и чудовище» стали самыми прибыльными с начала года

Фильм ужасов «Прочь» режиссера Джордана Пила принес своим создателям самую большую прибыль среди всех фильмов, вышедших с начала года. Рейтинг опубликовало издание TheWrap, оценивавшее совокупный бюджет производства и маркетинговые затраты 25 фильмов с лучшими кассовыми сборами в 2017-м.

Рентабельность хоррора составила 630%. На съемки фильма режиссер получил $4,5 млн. При маркетинговом бюджете в $30 млн лента собрала $252 млн.