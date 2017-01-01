Фильмы «Прочь», «Сплит» и «Красавица и чудовище» стали самыми прибыльными с начала года

Фильм ужасов «Прочь» режиссера Джордана Пила принес своим создателям самую большую прибыль среди всех фильмов, вышедших с начала года. Рейтинг опубликовало издание TheWrap, оценивавшее совокупный бюджет производства и маркетинговые затраты 25 фильмов с лучшими кассовыми сборами в 2017-м.
Рентабельность хоррора составила 630%. На съемки фильма режиссер получил $4,5 млн. При маркетинговом бюджете в $30 млн лента собрала $252 млн.
На втором месте – психологический триллер «Сплит» режиссера Найта Шьямалана, получивший 610% прибыли. На его производство режиссеру выделили $ 9 млн. В прокате фильм собрал $277 млн при маркетинговом бюджете в $30 млн.
Римейк «Красавицы и чудовища» от студии Disney, который остается самым кассовым фильмом года со сборами $1,26 млрд, имел более низкую рентабельность из-за бюджета в $160 млн и дорогостоящей маркетинговой кампании. Его прибыльность составила 400%.
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