В 2016 году в прокат вышло рекордное количество отечественных фильмов. А в следующем году их должно быть еще больше. Издание Cut Insight отобрало отечественные ленты, которые имеют большие шансы дойти до широких экранов в течение ближайшего года.

Итак, первая из них - «Люксембург» режиссера Мирослава Слабошпицкого,рассказывающая о людях, которые живут и работают в Чернобыльской зоне отчуждения в условиях ядерной зимы.Бюджет фильма составляет 1,1 млн евро. Он снимается в копродукции с Францией, Норвегией, Германией и Нидерландами.

Вторая - «Уровень черного» Валентина Васяновича.В центре сюжета свадебный фотограф Константин, который всю жизнь фотографирует чужое счастье. 50-летие становится для него началом сложного этапа. Все, что он любил, в один момент уходит в прошлое.

«Контуры» -альманах документальных фильмов о стрит-арте, в который входят три документальные короткометражные картины. «Проект дождя» Олега Черного рассказывает о мариупольской странице в творчестве харьковского граффитчика Гамлета. Лента «Энджой» Валерия Балаяна посвящена анонимному крымскому уличному художнику. «Сдвиг» Алексея Радинского — свободная панорама сообщества художников, музыкантов и перформеров, которая нашла свое пристанище в гаражном кооперативе в центре столицы.

«Стремглав» Марины Степанской - это киевская история о двух молодых любовниках, которым до 30 лет. Эти негерои пытаются сделать непростой выбор в нашу «героическую эпоху». Сама режиссер характеризует этот сюжет так: «О любви во время пиз..ца».

Еще один фильм - «Брама» Владимира Тихого.Главная героиня картины – баба Прыся – живет недалеко от Припяти с дочкой Славой и внуком Вовчиком. К ним наведывается участковый, у которого роман со Славой. Основная его цель – заставить их уехать из закрытой территории. Баба конфликтует с дочкой, потому что та не хочет жить по ее правилам. Но и не может решиться вернуться в город к цивилизации. Бюджет картины - 16 млн грн.

«Правило боя» Алексея Шапарева выходит в прокат 24 января. Это история перспективного боксера Тараса, который вместе с друзьями зарабатывает на жизнь с помощью уличных боев. Главный герой узнает о болезни матери и о том, что ей необходима сложная операция. Это заставляет его отправиться на нелегальный тотализатор.

«Родные» Виталия Манского выходит на широкие экраны 2 февраля. Это история самого режиссера и его семьи, живущей в разных уголках Украины: во Львове, Одессе, на Донбассе и в Крыму. Другая сюжетная линия фильма освещает глубокие корни конфликта между Украиной и Россией. Фильм - копродукция с Германией, Латвией и Эстонией.

«DZIDZIO» КОНТРАБАС»» Любомира Левицкого - в прокате весной. Сюжет этой народной комедии держится в тайне.

«Давай танцуй» Александра Березаня выходит в прокат 2 марта. По сюжету, Никита покидает родной город и отправляется в столицу на танцевальный турнир. Для юноши участие в проекте – более чем хобби и развлечение. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые средства на операцию.

«Мариуполис» Мантаса Кведаравичюса - в прокате с марта. Это панорама жизни в Мариуполе, неподалеку от которого разворачиваются военные действия. Картина сосредоточена на людях, которые продолжают заниматься своим делом, несмотря на кризисное время. Героями ленты стали сапожник, рабочие завода и дома культуры, рыбак, журналистка, машинист трамвая. Лента снимается в копродукции с Литвой, Германией и Францией.

«Инфоголик» Валентина Шпакова и Владислава Климчука - в прокате с 30 марта. По сюжету, молодой менеджер инвестиционной компании Иван является настоящим инфоголиком. Он ни на минуту не расстается со своим телефоном. Его зависимость становится настоящим проклятием, когда все новости, о которых он узнает, начинают происходить именно в его жизни.

«Полина» Олиаса Барко - в прокате с 25 мая. Это история девочки, которая отправляется на поиски правды о своей семье в волшебное путешествие, полное опасностей и приключений. Бюджет фильма - 2 млн евро. Копродукция с Бельгией и Францией.

«Мир вашему дому» Владимира Лерта выйдет в прокат весной. По сюжету, в еврейском селе живет молочник Тевье. Он настолько бедный, что у пятерых его дочерей остается лишь один выход – удачно выйти замуж. Он обращается за помощью к свахе. Однако дочери считают нужным самостоятельно решать свою судьбу.

«Червоный» Зазы Буадзе по книге Андрея Кокотюхи. По сюжету, два украинца одновременно воевали за разные идеалы. Теперь они на каторге: бывший командир УПА Данило Червоный и советский летчик Виктор Гуров. Червоный – с запада Украины, Гуров – с востока. Мужчины договорились между собой противостоять репрессиям начальника лагеря майора Абрамова и поднимают восстание. Бюджет картины - 20 млн грн.

Фэнтези «Сторожевая застава» Юрия Ковалева - в прокате осенью. По сюжету, школьник Виктор совершает путешествие из нашего времени на тысячу лет назад. В средневековье он знакомится с богатырями Ильей, Добрыней и Алешей. Вместе с ними парню придется защитить свою землю от половцев и мистических существ. Бюджет - 40 млн грн.

«Припутни» Аркадия Непиталюка - в прокате с 28 сентября. По сюжету, на одной из автобусных остановок Нежина провинциальный таксист Юра случайно наталкивается на молодую девушку Свету и ее мать, которые уговаривают его на поездку в Припутни – забытое Богом и людьми село. Через невероятное стечение обстоятельств Юра вынужден остаться в деревне – теперь вообще неизвестно, когда он доберётся домой и какие еще неожиданности приготовила ему судьба. Бюджет - 8,575 млн грн.

«Ее сердце» Ахтема Сеитаблаева - в прокате осенью. Это история молодой крымской татарки Саид Арифовой, которая, рискуя собственной жизнью, спасла 88 детей-сирот еврейской национальности во время Второй мировой войны. Бюджет - 31 млн грн. Снимается в копродукции с Грузией.

Еще одна лента - «Бобот» Максима Ксенды. В центре сюжета – двенадцатилетний врун и фантазер Вадик. Он постоянно рассказывает о своих вымышленных подвигах. Но однажды оказывается в центре противостояния двух внеземных сил. Бобот – это антропоморфная ходячая трансформаторная будка. Он помогает Вадику спасать мир. Бюджет - 20 млн грн. Копродукция с Грузией.

«Трое» Ивана Кравчишина - это вестерн о трех разных по характеру друзьях. Действие будущего фильма происходит в начале ХХ века и, по мнению авторов проекта, эти события очень актуальны сейчас и перекликаются с тем, что сегодня переживает наша страна.

«Клара» - анимационная семейная комедия, повествующая о девочке Кларе. Она живет в лесном домике вместе с тремя обезьянками. Вместе они отправляются в путешествие.

«Jamala.ua» Анны Акулевич - документальный фильм-наблюдение за жизнью и творчеством певицы Джамалы.

В 2017-18 годах должно выйти роуд-муви «Изи» Андреа Маньяни. А в 2018-м: «Урсус» Отара Шаматава, «Путь мертвеца» Георгия Фомина, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Похищенная принцесса» Олега Маламужа.

Напомним, в 2016 в прокат вышло 30, в 2015 – 24, в 2014-м – 16, а в 2013-м – 12 отечественных премьер.