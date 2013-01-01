Фильм журналиста СТБ покажут на престижном кинофестивале

В Польше в рамках 25-го международного фестиваля кинематографического искусства CAMERIMAGE, который пройдет 11-18 ноября, будет показан документальный короткометражный фильм корреспондента программы «Вікна-новини» (канал СТБ) Сергея Стеценко «Виолетта. 30 лет одиночества», сообщает пресс-служба телеканала.

"Я впервые подал свой фильм на фестиваль. Несмотря на то, что работа достаточно сильная, я не верил до конца, что она «выстрелит». В большей степени уклон CAMERIMAGE сделан на кинооператорское искусство. Мне вдвойне приятно, что члены жюри оценили фильм, и он вошел в конкурсную программу кинофестиваля", – говорит журналист.

«Виолетта. 30 лет одиночества» – это история о женщине, которую мать десятки лет держала в изоляции от внешнего мира. В конце 2014 года мать Виолетты скончалась. Только после смерти женщины ее дочь, в возрасте 48 лет, нашли в критическом состоянии, она весила 24 кг.

По словам автора, съемки фильма длились почти три года. "Можно сказать, что мы их прожили вместе с Виолеттой. Видели, как она восстанавливается. Когда Виолетта только попала в больницу, она была в ужасном состоянии, как психическом, так и физическом: не ела, не ходила, почти ни с кем не общалась. Ее воспоминания были перемешаны с историями из книг, которые она когда-то читала. Врачи сумели поставить Виолетту на ноги. Она начала сама ходить, есть, смотреть телевизор и общаться с людьми. Но, к сожалению, Виолетта никогда не сможет стать полностью самостоятельной", – рассказывает Стеценко.

Кроме его работы, на фестивале будут представлены еще 17 документальных фильмов кинематографистов со всего мира (Польши, Испании, США, Германии, России и др.).

Как известно, CAMERIMAGE – один из самых престижных кинофестивалей мира. Гран-при кинофестиваля – «Золотая лягушка». С 2013 года работы, победившие в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм», проходят квалификацию на премию «Оскар».

Фото: Пресс-служба СТБ