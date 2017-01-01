ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм ужасов «Оно» бьет все рекорды в прокате

Культура

Экранизация романа Стивена Кинга «Оно» студии New Line стартовала в Северной Америке с целой серии абсолютных рекордов. Картина заработала к завершению первых выходных $117,2 млн, и это был лучший старт среди фильмов ужасов, лучший старт сентября и лучший старт среди кинопроектов по мотивам произведений писателя.


В абсолютном зачете 2017 года фильм «Оно» продемонстрировал третий результат в американском прокате, уступив лишь двум фильмам Walt Disney – «Красавица и чудовище» и «Стражи Галактики. Часть 2», которые собрали в премьерные выходные $174 и $146 млн соответственно.

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Примечательно, что большинство зрителей «Оно» в Северной Америке составили женщины, хотя для фильмов этого жанра характерно преобладание зрителей-мужчин. В целом аудитория картины была старше 25 лет. (В украинском прокате у фильма возрастной рейтинг 16+.)

В международном прокате экранизация собрала еще $62 млн – таким образом, ее совокупные сборы достигли $179 млн. Производственный бюджет оценивается всего в $35 млн, так что проект уже полностью окупился и начал приносить своим создателям ощутимую прибыль.

Напомним, что лидером по сборам за первый уик-энд среди кинопроектов с рейтингом R остался фантастический боевик «Дэдпул».

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