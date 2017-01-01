Фильм ужасов «Оно» бьет все рекорды в прокате

Экранизация романа Стивена Кинга «Оно» студии New Line стартовала в Северной Америке с целой серии абсолютных рекордов. Картина заработала к завершению первых выходных $117,2 млн, и это был лучший старт среди фильмов ужасов, лучший старт сентября и лучший старт среди кинопроектов по мотивам произведений писателя.
Примечательно, что большинство зрителей «Оно» в Северной Америке составили женщины, хотя для фильмов этого жанра характерно преобладание зрителей-мужчин. В целом аудитория картины была старше 25 лет. (В украинском прокате у фильма возрастной рейтинг 16+.)
В международном прокате экранизация собрала еще $62 млн – таким образом, ее совокупные сборы достигли $179 млн. Производственный бюджет оценивается всего в $35 млн, так что проект уже полностью окупился и начал приносить своим создателям ощутимую прибыль.
Напомним, что лидером по сборам за первый уик-энд среди кинопроектов с рейтингом R остался фантастический боевик «Дэдпул».