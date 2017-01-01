Фильм ужасов «Оно» бьет все рекорды в прокате

Примечательно, что большинство зрителей «Оно» в Северной Америке составили женщины, хотя для фильмов этого жанра характерно преобладание зрителей-мужчин. В целом аудитория картины была старше 25 лет. (В украинском прокате у фильма возрастной рейтинг 16+.)

В международном прокате экранизация собрала еще $62 млн – таким образом, ее совокупные сборы достигли $179 млн. Производственный бюджет оценивается всего в $35 млн, так что проект уже полностью окупился и начал приносить своим создателям ощутимую прибыль.

Напомним, что лидером по сборам за первый уик-энд среди кинопроектов с рейтингом R остался фантастический боевик «Дэдпул».