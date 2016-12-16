Фильм «Стремглав» Марины Степанской получил приз на фестивале в Марокко

22-й Festival International du cinema d'Auteur Rabat проводится ежегодно в столице Марокко − городе Рабат − с целью популяризации и распространения авторского кино. В этом году фестиваль проходил с 27 октября по 4 ноября.

В широкий кинотеатральный прокат фильм, рассказывающий о событиях в Киеве в наше время, выйдет уже 9 ноября.