Фильм «Стремглав» Марины Степанской получил приз на фестивале в Марокко

Исполнительница главной роли в украинской психологической драме «Стремглав» («Стрімголов») Даша Плахтий получила приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале авторского кино в Марокко, сообщает пресс-служба Госкино.
22-й Festival International du cinema d'Auteur Rabat проводится ежегодно в столице Марокко − городе Рабат − с целью популяризации и распространения авторского кино. В этом году фестиваль проходил с 27 октября по 4 ноября.
В широкий кинотеатральный прокат фильм, рассказывающий о событиях в Киеве в наше время, выйдет уже 9 ноября.
Напомним, «Стремглав» создана компаниями «Инсайт медиа» и «Татофильм» при поддержке Госкино.
Фото: Facebook Марины Степанской