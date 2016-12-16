ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм «Стремглав» Марины Степанской получил приз на фестивале в Марокко

Культура

Исполнительница главной роли в украинской психологической драме «Стремглав» («Стрімголов») Даша Плахтий получила приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале авторского кино в Марокко, сообщает пресс-служба Госкино.

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22-й Festival International du cinema d'Auteur Rabat проводится ежегодно в столице Марокко − городе Рабат − с целью популяризации и распространения авторского кино. В этом году фестиваль проходил с 27 октября по 4 ноября.

В широкий кинотеатральный прокат фильм, рассказывающий о событиях в Киеве в наше время, выйдет уже 9 ноября.

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Напомним, «Стремглав» создана компаниями «Инсайт медиа» и «Татофильм» при поддержке Госкино.

Фото: Facebook Марины Степанской

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